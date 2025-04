50M€ : Le coup parfait au PSG ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a misé gros. En 2023, alors qu'Ousmane Dembélé n'était pas gage d'assurance sur le plan physique et statistique, les dirigeants parisiens décidaient de débourser 50M€ au FC Barcelone afin de s'attacher ses services. Un an et demi plus tard, Dembélé est totalement transformé et est même devenu une machine à marquer pressentie pour éventuellement rafler le Ballon d'or. Le PSG a-t-il fait le coup parfait avec le Français ? C'est notre sondage du jour !

A l'été 2023, le PSG perdait Lionel Messi et Neymar. Afin de notamment combler le vide laissé par les deux attaquants, les dirigeants parisiens prenaient entre autres la décision de miser sur Ousmane Dembélé. Et ce, contre un chèque de 50M€, montant de son ancienne clause libératoire du côté du FC Barcelone. A son arrivée, quand bien même il se blessait moins sur la fin de son aventure au Barça, des interrogations accompagnaient toujours Dembélé quant à sa régularité et son réalisme.

«Remporter une Ligue des champions avec le PSG serait exceptionnelle… surtout la première !»

Dynamiteur hors pair sur son aile, Ousmane Dembélé était catalogué par son ancien entraîneur Xavi au FC Barcelone de meilleur joueur du monde à son poste et avait les qualités d'un futur Ballon d'or d'après Julien Stéphan qui l'a connu au Stade Rennais. L'ailier a été repositionné dans l'axe par Luis Enrique au PSG ces dernières semaines. De quoi lui permettre d'empiler les buts, 34 toutes compétitions confondues avec le club parisien cette saison. En plus de ses statistiques, Ousmane Dembélé est en train de vivre une épopée européenne en Ligue des champions avec un éventuel quart de finale retour contre Aston Villa à Birmingham (3-1 à l'aller). Un éventuel sacre du PSG en C1 le mettrait dans des dispositions idéales pour le Ballon d'or. Pas un objectif à ses yeux. « C'est un objectif d'être décisif, de marquer ou faire marquer. C'est là qu'on voit les grands joueurs, dans les matchs importants comme ça. Le Ballon d’Or ? Ce n’est pas ce qui m’anime le plus. Ce sont les titres collectifs remportés avec l'équipe qui me font rêver depuis que je suis petit ».

En conférence de presse, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a clairement fait part de son désir de soulever la première C1 de l'histoire du PSG. « Il y a encore du chemin pour arriver à gagner la Ligue des champions. On va y aller étape par étape. Remporter une Ligue des champions avec le PSG serait exceptionnelle… surtout la première ! ».

«J'ai changé beaucoup de choses sur la prévention des blessures et ça a porté ses fruits»

Pendant son point presse à Birmingham à la veille du choc contre Aston Villa, Ousmane Dembélé a livré les raisons de son état de grâce actuel au PSG tant physiquement que statistiquement parlant. « On m'a rabâché toute ma carrière d'être plus décisif. J'essaie de l'être plus. Je prends énormément de plaisir à être décisif avec cette équipe et j'espère continuer à l'être. J'ai eu beaucoup de pépins physiques à Barcelone, j'ai changé beaucoup de choses sur la prévention des blessures et ça a porté ses fruits. Même si je n'aime pas trop le travail physique, j'essaie de le faire ». Ousmane Dembélé parviendra-t-il à amener le PSG sur le toit de l'Europe ?