Barcola, la déclaration d'amour en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu'il ne soit plus un titulaire indiscutable au PSG, Bradley Barcola dispose toujours d'une très belle cote au sein du vestiaire. Il n'y qu'à s'attarder sur les propos d'Ousmane Dembélé en conférence de presse ce lundi. A ses yeux, l'international français est l'attaquant le plus complet de l'équipe, de quoi engendrer unec certaine fierté chez le champion du monde tricolore.

Bradley Barcola (22 ans) n'a certes pas été titularisé lors des deux dernières sorties du PSG contre le SCO d'Angers (1-0) et Aston Villa (3-1). Néanmoins, Ousmane Dembélé demeure certain que l'international français reste le joueur le plus complet de la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain composée de lui-même, de Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Désiré Doué chez les titulaires réguliers.

«Bradley peut tout faire»

« Clairement ! Bradley peut tout faire, que ce soit dribbler, marquer ou faire des passes décisives. Il fait une très grande saison et on veut tous qu’il continue ». a assuré le numéro 10 du PSG au moment de son passage en conférence ce lundi soir à 24 heures du coup d'envoi du 1/4 de finale retour de Ligue des champions face à Aston Villa à Villa Park.

«Il a prouvé déjà qu’il peut être important au PSG»

Le nom de Bradley Barcola fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en raison d'une potentielle prolongation de contrat en discussion selon L'Equipe sur laquelle le principal intéressé attendrait la fin de saison avant de concrètement s'y pencher. Un changement d'agent aurait été décidé en coulisses. Le journaliste Ben Jacobs affirme que l'attaquant du PSG quitterait l'écurie Jorge Mendes pour rejoindre Moussa Sissoko qui gère notamment les intérêts de ses coéquipiers Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Ce dernier a d'ailleurs communiqué une certaine fierté ressentie envers Barcola dans des propos rapportés par RMC Sport.

« C’est un joueur jeune, mais il a prouvé déjà qu’il peut être important au PSG. On est tous fiers de ce qu’il réalise ». Bradley Barcola appréciera cette déclaration d'Ousmane Dembélé.