Gros transfert au PSG : Barcola craque et claque la porte ?

Recruté pour environ 50M€ durant l’été 2023, Bradley Barcola a rapidement explosé au PSG. Cependant, cette saison, il est confronté à une concurrence plus importante et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, alors que le PSG espère recruter Maghnes Akliouche, la situation agacerait l’ancien ailier de l’OL.

Depuis quelques mois, le PSG a démarré un nouveau projet qui consiste à miser sur de jeunes talents et cela porte ses fruits comme en témoignent les résultats jusque-là. Recrutés l'été dernier, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué se sont tous imposés à Paris.

Le PSG veut Akliouche, Barcola vexé ?

Et le PSG compte bien poursuivre sur cette lancée puisque selon les informations de L’EQUIPE, le club de la capitale accentue la pression pour recruter Maghnes Akliouche. Le talent de l’AS Monaco est très convoité, mais le PSG espère rafler la mise, ce qui renforcer encore la concurrence pour Bradley Barcola qui doit déjà affronter Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Par conséquent, l’ancien Lyonnais commencerait à se poser des questions concernant sa situation au PSG. L’EQUIPE assure même que sa prolongation de contrat serait désormais incertaine.

Doué/Barcola, Luis Enrique s’explique

Mercredi soir contre Aston Villa, Bradley Barcola avait d’ailleurs débuté sur le banc, Désiré Doué lui étant préféré. Un choix que Luis Enrique expliquait en conférence de presse : « Nous nous attendions à moins d'espaces, et c'est ce qui s'est passé. Quand il y a moins d'espace, je pense que Désiré est l'un des joueurs les plus décisifs parce qu'il n'a pas besoin d'espaces pour dribbler, parce qu'il est très habile et qu'il a cette capacité à dribbler dans des espaces plus courts. Bradley est également un joueur très déséquilibrant, qui est très bien entré en jeu en seconde période et qui a fait du très bon travail pour nous. Mais j'ai dû prendre une décision. Il y avait quatre ou cinq joueurs sur le banc qui auraient pu être titulaires, cela ne fait aucun doute. Et je pense que c'est l'une des grandes qualités de notre équipe. Le plus important, c’est que les joueurs soient prêts ». Et la concurrence risque encore de se renforcer pour Barcola la saison prochaine.