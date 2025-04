Benatia : Le coup de fil pour un transfert à l'OM révélé !

La rédaction

Romain Saïss a bien failli rejoindre l’OM à l’été 2023. L’international marocain a révélé avoir échangé avec Medhi Benatia, Pablo Longoria et Javier Ribalta, tous séduits par son profil de leader. Un transfert prometteur… qui ne s’est jamais concrétisé. Finalement, l’ancien Angevin a pris la direction du Qatar, en signant à Al-Sadd.

Romain Saïss, ancien défenseur du SCO Angers et de Wolverhampton, aurait pu signer à l’OM lors du mercato d’été 2023-2024. Un transfert avorté à propos duquel il s'est confié sur la chaîne YouTube du Club des 5 : « Je parle avec Medhi (Benatia), il me dit : “Écoute, il y a une possibilité à Marseille”. Je lui dis : “OK, c’est sous Tudor.” Il en avait parlé en amont avec eux, sans me le dire. Il m’avait vu jouer contre le Brésil, ils avaient bien aimé, et ils voulaient renforcer leur défense, amener du leadership et du caractère dans l’équipe. »

«Je fais un call avec Pablo Longoria»

La possibilité de signer à l'OM était donc réelle. Romain Saïss est même allé jusqu'à parler avec Pablo Longoria : «Quand je rentre à Istanbul, je fais un call avec Pablo Longoria et le directeur sportif de l’époque, Javier Ribalta. Ça se passe super bien, on échange, et ils me disent : “On est très intéressés, on cherche ce profil de joueur. On pense que tu rentres dans le moule, on a besoin d’un joueur avec ton expérience. T’es un leader, et c’est ce qui nous manque pour franchir un palier.”»

Un transfert finalement annulé

Romain Saïss avoue d'ailleurs également que cet intérêt de l’OM était réciproque et que de son côté, il était intéressé par un retour en France : «Donc moi, ça me branche. Il faut juste trouver un terrain d’entente, se mettre d’accord. À l’époque, ils se battaient aussi pour la Ligue des champions, et moi, j’allais revenir en France, dans un championnat compétitif.» Finalement, ce transfert n’a pas abouti et le défenseur marocain a signé à Al-Sadd, au Qatar.