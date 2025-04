Départ de De Zerbi : Un choix parfait à l’OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelque temps, la presse italienne appuie sur le fait que Roberto De Zerbi pourrait devenir le prochain entraîneur de l’AC Milan. En attendant, l’Italien s’évertue à qualifier l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ancien coach à Marseille, Élie Baup estime que le technicien de 45 ans est l’homme idéal pour le nouveau projet de la direction phocéenne.

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi restera-t-il longtemps dans la cité phocéenne ? S’il a toujours affirmé vouloir bâtir un projet à long terme à Marseille, le technicien italien s’est rendu compte du caractère épuisant que requiert la présence sur un banc au sein du club olympien. De plus, ce dernier est fortement convoité par l’AC Milan, qui aimerait l’attirer cet été.

De Zerbi, un avenir en doute à l’OM ?

Alors que ces dernières semaines auront été très animées pour l’OM, Roberto De Zerbi a enchaîné les choix forts. Comme celui de faire dormir ses joueurs à la Commanderie au sortir d’une humiliation face à Reims, premier relégable, il y a deux semaines. Début avril, l’Italien souhaitait néanmoins se montrer rassurant quant à son avenir à Marseille : « Il faudrait vous poser aussi la question : pourquoi un entraîneur ne dure pas plus de deux ans à l’OM ? Ce type de journées me pousserait presque à rester deux, trois, quatre, cinq ans, moi j’aime être au centre des polémiques », lâchait-il en conférence de presse.

« Roberto De Zerbi a cette ferveur, ce côté partisan et excessif »

Passé sur le banc de l’OM entre 2012 et 2013, Élie Baup lui, estime que Roberto De Zerbi est le profil idéal pour résister à la ferveur marseillaise. « L’OM fait partie des clubs où l’on rêve d’aller. Quand on a la passion du foot, on a envie de vivre cette expérience, comme les joueurs d’ailleurs. Les conséquences sont en adéquation avec ce côté passionnel, excessif et magnifique. Roberto De Zerbi a cette ferveur, ce côté partisan et excessif… Et à Marseille, vous ne pouvez pas venir sur la pointe des pieds », a confié ce dernier auprès du Parisien.