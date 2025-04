PSG : «Je suis terrifié» : La révélation choquante d'un Marseillais...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, il y a eu un grand ouf de soulagement au coup de sifflet final sous la pluie de Birmingham mardi soir. Les hommes de Luis Enrique ont évité la prolongation dans les ultimes instants de la rencontre après une remontada impensable d'Aston Villa. Défaite 3-2 pour le Paris Saint-Germain, mais tout de même qualifié au score cumulé pour les demi-finales de la Ligue des champions. Un voyage qu'a refusé de faire Mohamed Henni, pour deux raisons précises.

Le Paris Saint-Germain a validé, non sans mal et sans peur, son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième consécutive. Malgré une avance de quatre buts au score cumulé grâce aux réalisations d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes mardi soir à Villa Park, Aston Villa ont inversé la tendance en trouvant le chemin des filets à trois reprises. Dans les ultimes instants de la rencontre, les hommes d'Unai Emery ont acculé le groupe de Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma a dû se déployer à diverses reprises pour maintenir le navire parisien à flot.

«Je suis là parce que j'ai peur»

Finalement, quand bien même le Paris Saint-Germain s'est incliné sur le score de 3 buts à 2 à Birmingham, le club parisien s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions au score cumulé (5-4). Une remontada ratée de justesse pour Aston Villa à laquelle n'a pas pris part Mohamed Henni. Le vidéaste marseillais, fervent supporter de l'OM et habitué des déplacements en Ligue des champions chez l'adversaire du PSG n'avait pas fait le voyage pour une raison qu'il a longuement expliqué sur son compte Snapchat.

« Je vais vous donner la vraie raison de ma présence à Bernabeu. Je suis là parce que j'ai peur, je suis terrifié les gars. Le PSG est tellement puissant cette saison en Ligue des champions que je vois un seul club, une seule institution capable de les stopper : et bien sûr c'est le Real Madrid. Nous les Marseillais depuis le début de la Ligue des champions, le PSG fait des masterclass et à chaque fois on se rassure avec : « T'inquiètes, il y a le Real ». Mais ce n'est plus le Real, ce sont des céréales, ils se sont fait bouffer au petit-déjeuner par Arsenal les gars. C'est pour ça que la Ligue des champions ne va pas se jouer à Aston Villa (ndlr contre le PSG), mais tout va se jouer ici : ce n'est plus Bernabeu, c'est Bernabejoue. C'est ici que ça se joue. Si le Real ne fait pas une remontada, mais qui peut les stopper les Parisiens ? C'est pour ça que je suis à Madrid pour pousser le Real Madrid ».

«Je me fais courser et menacer. C'est bon au bout d'un moment»

Mohamed Henni n'a pas seulement esquivé le match entre Aston Villa et le PSG en raison de la supériorité sportive du champion de France. C'est aussi à cause de l'agressivité des supporters du Paris Saint-Germain, craignant pour sa sécurité.

« Je crains le pire. Il y a de grandes chances que le Paris Saint-Germain se dirige tout droit vers l'étoile. Je ne vais pas me déplacer à Aston Villa pour voir des scènes de joie, torses nus, à faire la fête, chanter, tous heureux et moi en dépression. (...) Je ne suis pas un supporter du PSG, me ruiner pour aller là-bas et prendre des risques. Je me fais courser à chaque fois, c'est irrespirable. Les Parisiens me cherchent, je dois raser les murs, me cacher, j'ai peur, je me fais courser et menacer. C'est bon au bout d'un moment ».