«Un cauchemar», le PSG lui fait vivre une désillusion !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 11 mars dernier, le PSG réussissait l'exploit de renverser Liverpool à Anfield pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que ça s'est joué aux tirs au but, le dénouement a été encore plus cruel pour les Reds. Une désillusion confirmée par Dominik Szoboszlai, qui n'a pu que s'incliner face au PSG.

Malgré un but d'avance après le match aller, Liverpool a donc été éliminé par le PSG en Ligue des Champions. Et jouer face au club de la capitale aura été un calvaire pour les Reds. C'est ce qu'a confirmé Dominik Szoboszlai. Pour So Foot, le Hongrois a notamment parlé d'un cauchemar : « Ils ont cette flamme, ce côté implacable, et s'ils s'y accrochent, ce sera un cauchemar pour tous ceux qui se trouveront sur leur chemin ».

« En parfaite symbiose »

Toujours à propos du PSG, le milieu de terrain de Liverpool a également fait savoir : « Les joueurs du PSG fonctionnent en parfaite symbiose, ils attaquent et défendent comme un seul homme. Ils ont un entraîneur d'une grande lucidité, qui a su transmettre sa vision du football à ses joueurs et ces derniers réussissent à la faire vivre sur le terrain, dans la pression haute comme dans leur capacité à dicter le jeu avec le ballon ».

« C'est assez brillant »

« Luis Enrique a trouvé les joueurs dont il avait besoin pour que ses idées et son système fonctionnent comme une horloge. Ils sont sûrs d'eux, excellents dans les situations de un contre un... Honnêtement, c'est assez brillant », a conclu Dominik Szoboszlai.