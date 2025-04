PSG : Ce coup de génie de Luis Enrique lui donne le vertige !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique aime faire jouer ses protégés à des postes différents. Cette saison, on peut même voir Marquinhos et ses coéquipiers changer de position régulièrement en cours de match. Tombé sous le charme de la patte Luis Enrique, Javier Pastore a avoué que le style de jeu du PSG lui donnait parfois le tournis.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Dès qu'il a posé ses valises à Paris, le coach espagnol a inculqué sa philosophie de jeu à ses protégés, à savoir un style basé sur la possession de balle avec un pressing agressif dès la perte. De surcroit, Luis Enrique place ses joueurs à différentes positions, et ce, pour devenir imprévisible pour les adversaires. D'ailleurs, les hommes de Nasser Al-Khelaïfi sont même intervertis régulièrement en cours de match cette saison. Ce qui bluffe totalement Javier Pastore.

«On ne comprend pas vraiment où ils jouent»

« Quel est l’aspect qui vous bluffe le plus dans ce quatuor ? Le fait qu’ils soient imprévisibles. Ils changent tout le temps de position. Tu vois Dembélé jouer numéro 9 au coup d’envoi, mais au bout de quinze minutes tu le vois à droite, Kvara au milieu, Doué descendre chercher le ballon, dribbler trois adversaires… On ne comprend pas vraiment où ils jouent, mais à l’arrivée, ils font toujours la différence (sourire) », a reconnu Javier Pastore, avant de faire l'éloge de Luis Enrique.

«Ils changent tout le temps de position»

« Tu peux t’attendre à une action de la part d’un des joueurs, et finalement, il fait complètement autre chose, avec la réussite que l’on connaît. L’entraîneur a trouvé un système qui lui permet de changer les joueurs et de garder une efficacité, qu’importe l’attaquant qui va démarrer. C’est la clé de ce PSG. Ils ont le talent, l’ambition, la jeunesse, et cela donne beaucoup de force à l’équipe », a conclu Javier Pastore.