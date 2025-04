Transferts : «Affaire conclue», le PSG a signé un joueur spécial !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, Khvicha Kvaratskhelia a fait mal à Arsenal. L'ailier géorgien n'a pas marqué, mais a délivré une passe décisive pour Ousmane Dembélé. A 24 ans, il s'affirme comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Et ironie du sort, les Gunners avaient exploré cette piste avant son départ au PSG en janvier dernier.

Le PSG en a eu pour son argent. En dépensant 70M€ l’hiver dernier pour attirer Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien s’est offert une recrue au talent rare, capable aussi bien de marquer que de défendre. Ce mardi soir face à Arsenal en Ligue des champions, c’est dans un rôle de passeur que l’ancien ailier du Napoli s’est illustré. Provocateur sur son côté, Kvaratskhelia n’a eu de cesse de créer le danger, ce qui a laissé le journaliste Charles Watts sans voix.

L'Angleterre sous le charme de Kvara

« Khvicha Kvaratskhelia est un joueur spécial. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants capables de mettre Jurrien Timber mal à l'aise, mais Kvaratskhelia l'a certainement fait lors de la première demi-heure à l'Emirates (…) J'adore le regarder jouer. Sa façon de jouer, sa façon de courir après son arrière latéral. C'est un vrai ailier, un joueur qui vous met sur pied dès qu'il a le ballon » a confié le journaliste anglais dans des propos rapportés par Caught Offside.

Arsenal a raté le coche

Ironie de l’histoire, Kvaratskhelia aurait très bien pu rejoindre la Premier League. En plus de Liverpool, Arsenal avait coché son nom, mais le PSG avait une belle avance sur ses concurrents. « J'ai dit à l'époque qu'Arsenal aurait dû se retourner contre lui et rien n'a changé d'avis à ce sujet. Mais pour être juste envers Arsenal, je pense que le PSG avait tellement travaillé en coulisses sur Kvaratskhelia que c'était quasiment déjà une affaire conclue. La question était de savoir quand, plutôt que si, il finirait à Paris. Et cela s’est certainement avéré être une excellente affaire pour eux » a révélé Watts.