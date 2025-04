Laure Boulleau : Le moment de «plaisir»

La rédaction

Mardi soir, le Canal Champions Club a transformé son plateau en mini-stade pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, accueillant 150 supporters passionnés. Laure Boulleau, ancienne joueuse du club de la capitale et consultante pour Canal+, était séduite par cette ambiance particulière.

L’ambiance était très chaude mardi soir sur le plateau du Canal Champions Club. Et pour cause, la chaîne cryptée avait décidé de se passer d’un public classique en invitant environ 150 supporters pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. Maillots, drapeaux, échapes… La panoplie du parfait supporter était de sortie, tandis qu’un invité spécial était également de la partie en la personne de Michel Montana, voix emblématique du Parc des Princes, qui a retrouvé le micro quelques mois après le début de sa retraite pour présenter les joueurs alignés par Luis Enrique.

« Ça nous fait plaisir »

Ancienne joueuse du PSG, aujourd’hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau n’a pas caché son enthousiasme. « Ça met plus de vie, on aime bien être en plateau parce qu’on a plus d’outils pour analyser les matchs mais on n’est pas au stade donc là, ça nous donne une petite atmosphère football et ça nous fait plaisir. Je trouve que ce soir, on a cassé les codes », a-t-elle expliqué au Parisien.

« On avait aussi envie de s’amuser »

« J’ai tout de suite adhéré à l’idée, a quant à lui confié Hervé Mathoux. C’est quand même une demi-finale de Ligue des champions, ce n’est pas un match lambda. On avait aussi envie de s’amuser, de jouer la métaphore du stade. »