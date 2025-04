La disparition d'un joueur du PSG annoncée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très utilisé par Luis Enrique au début de la saison, Kang-in Lee a quelque peu disparu de la circulation dernièrement. En effet, au PSG, le temps de jeu du Sud-Coréen s'est drastiquement réduit au cours des derniers mois. Et visiblement, cette gestion de Lee n'est pas pour déplaire à Daniel Riolo.

Cette saison, Kang-in Lee a disputé 41 matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG. Avec un total de 2126 minutes jouées, le Sud-Coréen a beaucoup été utilisé par Luis Enrique au début de la saison. Mais dernièrement, l'entraîneur du club de la capitale se prive davantage de son milieu de terrain. Le temps de jeu est réduit et cette disparition de Lee n'a pas manqué de faire réagir...

« Il a complètement disparu »

C'est Daniel Riolo qui en a ainsi parlé lors de L'After Foot. Au micro de RMC, il a ainsi confié sur la situation de Kang-in Lee au PSG : « Qu'est devenu Kang-In Lee ? Le pilier incontournable des premiers mois, l'homme autour duquel tournait toute la réflexion Gifi : côtés, milieu, avant-centre, partout. Il a complètement disparu ».

« Je suis vraiment content qu'il ne soit plus au centre de la réflexion »

« Il n'est plus là, ça fait un moment qu'il n'est plus au centre du tout. Je suis vraiment content qu'il ne soit plus au centre de la réflexion, tout va mieux », a conclu Daniel Riolo sur Kang-in Lee.