Mohamed Henni : La balle perdue pour le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l'OM, après cette deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 dimanche soir contre le Stade Brestois (4-1), l'heure est à l'espoir revenu de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Le vidéaste marseillais Mohamed Henni s'est exprimé sur la question avant que le coup d'envoi soit donné contre Brest sur Instagram avec un petit taquet en prime pour le PSG.

Depuis la saison 2022/2023, l'OM n'a plus participé à une campagne de Ligue des champions. Alors forcément, la nouvelle formule de la C1 lancée au début de cet exercice, l'Olympique de Marseille n'a pas pu y goûter. Toutefois, le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia ont tout mis en œuvre afin de parvenir à retrouver cette compétition par le biais d'un recrutement XXL depuis plusieurs mois.

«C'est comme une maison le Parc des princes. C'est une honte pour le football»

Avant la victoire contre le Stade Brestois dimanche soir (4-1), Mohamed Henni demandait sur Instagram aux joueurs de l'OM de ne pas être complexés et qu'il fallait gagner tous les matchs de Ligue 1 restants face à Brest, le LOSC, Le Havre et le Stade Rennais pour s'assurer la deuxième place au classement et le ticket pour la Ligue des champions la saison prochaine à l'Orange Vélodrome avec au passage... un taquet pour le PSG et son Parc des princes. « On va montrer à l'Europe qui on est. Parce que toutes les équipes d'Europe viennent jouer en France et vont jouer au Roudourou, à Lille, au Parc des princes. Il n'a que deux étages les gars, il a deux étages, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie ! C'est comme une maison le Parc des princes. C'est une honte pour le football ».

«Le seul problème de l'OM en Ligue des champions sera d'agrandir le stade»

Par le biais d'une Story publiée sur son compte Instagram dimanche, le vidéaste marseillais et féru supporter de l'OM n'a pas manqué de faire l'éloge de l'ambiance volcanique du Vélodrome. « L'OM qui revient en Ligue des champions, le seul problème de l'OM en Ligue des champions sera d'agrandir le stade tellement il y a de gens qui aiment ce club populaire ». Reste à savoir si l'OM parviendra à valider son ticket pour la saison régulière de la prochaine Ligue des champions désormais.