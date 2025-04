OM : Départ annoncé, la grande annonce de Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'OM s'est imposé face à Brest grâce à un triplé d'Amine Gouiri et de Mason Greenwood (4-1). Aussitôt la victoire acquise, Roberto de Zerbi a annoncé que le club marseillais retournerait à Rome dès ce mardi pour préparer le prochain match face au LOSC. Une décision validée par Adrien Rabiot.

Les joueurs de l’OM ne vont pas défaire leur valises. Après la victoire face à Brest, le groupe est attendu mardi à Rome pour la suite du stage, qui semble porter ses fruits. Ce dimanche, la formation de Roberto de Zerbi a affiché un autre visage que celui du début du mois de mars.

Rabiot a retrouvé son calme

En colère contre ses coéquipiers, notamment après la défaite face au Stade de Reims le 29 mars dernier, Adrien Rabiot a salué les bienfaits de cette mise au vert organisée par De Zerbi.

Le stage en Italie est validé par Rabiot

« On avait dit qu’on voulait sortir de l’environnement de Marseille pour travailler plus sereinement. On a pu faire les choses entre nous, cela s’est bien passé, on avait envie d’aller vers l’avant. On a beaucoup marqué. C’est dommage ce but sur coup de pied arrêté, mais dans l’ensemble, c’est très positif » a déclaré Rabiot au micro de DAZN.