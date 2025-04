Zerbi - OM : Son départ à l’étranger annoncé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a réalisé une belle opération ce dimanche en battant Brest (4-1). Un résultat qui fait du bien après la fameuse mise au vert à Rome, qui a suscité bon nombre de débats ces derniers jours. Après le coup de sifflet final, Roberto de Zerbi a assumé sa décision et annoncé un retour en Italie dans les prochains jours.

L’OM était de retour à Marseille après une semaine passée à Rome. Les premiers résultats de ce stage ont été positifs puisque le club phocéen s’est largement imposé au Vélodrome face à Brest ce dimanche soir, grâce notamment à un triplé d’Amine Gouiri. A trois journées de la fin du championnat, l’OM est en ballottage favorable pour une qualification directe en Ligue des champions. Alors, Roberto de Zerbi n’a pas l’intention de changer une recette qui marche.

L'OM de retour à Rome !

Mardi, l’OM retournera à Rome pour préparer le prochain choc face au LOSC, actuellement sur la dernière marche du podium. « C’est la meilleure décision pour le club, pour l’OM. Mardi, on va travailler, on va être tous ensemble et repartir en Italie. Ce n’est pas une punition. Les joueurs sont contents. Il faut donner le crédit aux joueurs, ce sont des chouettes mecs, a tenu a expliquer l’entraîneur de l’OM. Parfois on perd des points car on n’a pas forcément la bonne attitude ou la bonne concentration » a confié l’entraîneur de l’OM.

« La priorité c’est la fin de saison »

Le technicien italien ne souhaite surtout pas faire redescendre la pression dans ce sprint final. « Ce n’est pas terminé. Il nous reste trois matches. On a un gros match dimanche prochain à Lille face à l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Très sérieuse, avec de très bons joueurs et un très bon coach. On va arriver à Lille pour gagner le match, c’est certain. Je ne peux pas simplement me réjouir. Aujourd’hui n’a pas tant d’importance que ça, la priorité c’est la fin de saison » a lâché De Zerbi au micro de DAZN.