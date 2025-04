OM : De Zerbi l'a malmené, il balance !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour retrouver les sommets de Ligue 1. Pour le moment, cela semble réussi, car le club phocéen est bien placé pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Il faut dire que l’entraîneur italien n’hésite pas à faire travailler très durement ses joueurs à l’entraînement.

Il y a quelques jours, l’OM a décidé de se rendre à Rome pour une grande mise au vert avant le match de Ligue 1 face à Brest. Une idée que l’on doit à Roberto De Zerbi et qui est très courante en Italie. L’entraîneur marseillais sait donc parfaitement ce qu’il veut et ce qu’il croit judicieux pour arracher notamment la qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

« À l’entraînement, il est vraiment très dur avec nous »

Ce séjour à Rome n’a toutefois pas dû être reposant pour les joueurs de l’OM. En effet, Roberto De Zerbi veut à tout prix la Ligue des champions et, pour cela, il n’hésite pas à faire travailler très durement ses joueurs, comme l’a confié Ulisses Garcia. « C’est vraiment un très grand coach, un perfectionniste… Il m’a fait progresser dans tous les aspects du jeu, surtout dans le niveau d’attention, la façon dont, techniquement, on va gérer notre activité sur le terrain aussi. À l’entraînement, il est vraiment très dur avec nous et cela nous permet de progresser. Lui, il m’a surtout beaucoup parlé de ce qu’il attendait de moi par rapport à mon positionnement dans le jeu, comment je dois m’orienter lorsque je reçois le ballon, comment me placer aussi. Son impact sur moi a vraiment été tactique. C’est un travailleur. Depuis que je suis arrivé ici, mon niveau d’attention à l’entraînement a décuplé. Il nous oblige à une attention de tous les instants », a déclaré le défenseur suisse à Sky Sport.

« On va le faire ! »

Tout comme son entraîneur, Ulisses Garcia croit dur comme fer en une qualification de l’OM en Ligue des champions la saison prochaine. « Jusqu’à présent, on a démontré de très belles choses et ce, depuis le début de saison. À présent, c’est à nous de nous appuyer sur ce qu’on a su bien faire. Je le répète, on est deuxièmes, on a le destin entre nos mains. Je crois vraiment qu’on va se qualifier pour la Ligue des champions, je sens ce groupe vraiment déterminé et prêt à aller chercher ce ticket. On va le faire ! » Les supporters marseillais n’attendent que ça.