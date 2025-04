PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé, le problème qui le plombe...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur face au FC Barcelone pendant la finale de la Coupe du roi samedi dernier, Kylian Mbappé n'est cependant plus tout à fait lui-même d'après Frédéric Antonetti. Le consultant de Canal+ a relevé une attitude étrange de sa part lors d'une passe adressée à Vinicius Jr sans lui apporter un soutien par la suite. Symptomatique de son problème physique qu'il traîne depuis quelque temps.

Certes, Kylian Mbappé a inscrit le premier coup franc de sa carrière samedi soir pendant la finale de la Coupe du roi perdue (2-3) face au FC Barcelone. Il est également factuel qu'avec ses 34 buts marqués toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, Mbappé fait une meilleure première saison qu'un certain Cristiano Ronaldo sous les couleurs merengue.

«Je ne sais pas s'il ne peut pas ou plus faire l'effort, s'il a un problème physique»

Toutefois, Frédéric Antonetti a souligné sur le plateau du Canal Football Club un déficit physique qui plombe les performances de Kylian Mbappé depuis quelque temps. « Il a fait des bonnes choses, il était à l'origine du coup franc, il le marque. Mais je trouve qu'il a un déficit physique. Il n'arrive pas à répéter les efforts. Il y a une action qui m'interpelle, il donne le ballon à Vinicius qui part au but. Il doit l'accompagner et il s'arrête. Je ne sais pas s'il ne peut pas ou plus faire l'effort, s'il a un problème physique. Ou s'il s'est tellement habitué à ne pas faire d'efforts qu'il n'en fait plus ».

«Mais à chaque fois que l'adversaire est du même niveau, il est souvent transparent»

Cette incapacité ou volonté absente de faire des efforts et des courses ne date pas d'hier et cela a un effet négatif sur ses performances d'après le consultant coach de Canal+. Que ce soit à présent avec le Real Madrid ou au cours de la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. « Je le trouve très bon quand l'équipe de Madrid gagne ou a été plus forte que l'adversaire, comme au Paris Saint-Germain à l'époque. Mais à chaque fois qu'il est du même niveau, il est souvent transparent ».