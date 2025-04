Transfert au Real Madrid : La victime de Mbappé est connue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir interrogeait déjà l’année dernière au moment de l’arrivée de Kylian Mbappé, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. La Casa Blanca a décidé de prolonger le contrat de Vinicius Jr et son compatriote brésilien, beaucoup moins en forme cette saison, pourrait en faire les frais.

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal et battu en finale de la Coupe du Roi par le FC Barcelone (3-2), sur qui il compte quatre points de retard en championnat, du changement est attendu au Real Madrid. Cela devrait commencer par un changement d’entraîneur et le départ de Carlo Ancelotti. Ce dernier est annoncé avec insistance comme le prochain sélectionneur du Brésil et pour le remplacer chez la Casa Blanca, Xabi Alonso semble pour le moment le grand favori.

Rodrygo, un avenir qui interroge

Au sein de l'effectif aussi, les choses devraient bouger, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Dans cette optique, l’avenir de Rodrygo serait plus que jamais incertain, d’après les informations de AS. Au moment de l’arrivée de Kylian Mbappé l’année dernière, la situation de l’international brésilien (33 sélections, 7 buts) interrogeait déjà. Selon le quotidien espagnol, il montrerait des signes d’insatisfaction et alors que ses performances sont clairement en baisse cette saison, le Real Madrid serait prêt à s’en séparer cet été.

Le Real Madrid prêt à se séparer de Rodrygo

L'association de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo n’a porté ses fruits et si la Casa Blanca doit en sacrifier un, le dernier nommé semble tout désigné. Kylian Mbappé et Jude Bellingham viennent d’arriver, tandis que Vinicius Jr devrait prolonger son contrat. Annoncé dans le viseur de l’Arabie Saoudite, l’attaquant âgé de 24 ans aurait finalement décidé de rester au Real Madrid et de prolonger jusqu'en juin 2030. Les Merengue pourraient donc décider de se séparer de Rodrygo, sous contrat jusqu’en juin 2028, afin de récupérer des liquidités et financer son prochain mercato estival.