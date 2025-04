Greenwood - OM : Le divorce annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur dimanche soir avec l’OM contre Brest, Mason Greenwood semble avoir profité des bienfaits du stage à Roma la semaine passée. Et pourtant, alors que son investissement depuis plusieurs mois fait débat, l’attaquant anglais pourrait faire partie d’une longue liste de joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été. Daniel Riolo a évoqué le sujet dimanche soir en direct sur RMC.

Recruté pour près de 30M€ l’été dernier, Mason Greenwood (23 ans) était la recrue phare de l’OM. Il faut dire que l’attaquant anglais a tenu son rang sur le plan des statistiques, avec 20 buts et 5 passes décisives au compteur en 33 matchs sous le maillot marseillais (toutes compétitions confondues). Mais c’est le comportement et le manque d’investissement de Greenwood depuis plusieurs semaines qui interpellent les observateurs, et qui pourraient finir par avoir raison de sa présence à l’OM.

Riolo s’interroge sur Greenwood

Dimanche soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué son attitude ainsi que celle de Luis Henrique, autre titulaire de l’OM pointé du doigt depuis quelque temps : « J'ai vu Luis Henrique dans sa position initiale lorsqu'il était arrivé en France des replis défensifs, du pressing... ah ouais ? Toi tu peux faire ça ? Pendant deux mois tu nous as fait chi** à ne pas être foutu de courir, de voir si machin ou un club s'intéresse à moi... A un moment, le professionnalisme de certains pose quand même question.. Greenwood, ce soir il met un but et court dans tous les sens », constate Riolo.

Un exode prévu cet été ?

Et il poursuit en laissant entendre que plusieurs joueurs de l’OM pourraient être poussés vers la sortie cet été avec leur rendement actuel : « Il y a beaucoup de joueurs qui poseront question pour la saison prochaine à l'OM », avertit Daniel Riolo. Un message qui concerne notamment Mason Greenwood ?