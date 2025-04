PSG : Une date est annoncée pour la prochaine signature

Alexis Brunet

Depuis son arrivée en 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma a souvent soufflé le chaud et le froid, ne parvenant pas concrètement à mettre tout le monde d’accord. Mais depuis peu, l’Italien a considérablement élevé son niveau et il est l’une des satisfactions de la saison parisienne. Sa prolongation serait d’ailleurs en bonne voie, mais les négociations n’avanceront pas avant la fin de la Ligue des champions.

Encore une fois, le PSG affrontait un club anglais en Ligue des champions mardi soir, et, comme souvent cette saison, cela lui a souri. Les Parisiens sont venus à bout d’Arsenal (0-1) en demi-finale aller et ils ont donc pris une option pour la qualification en finale. Une victoire que le champion de France doit à Ousmane Dembélé mais également à Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma veut prolonger au PSG

Si Ousmane Dembélé a inscrit le but contre Arsenal, Gianluigi Donnarumma a lui réalisé de nombreuses parades décisives face aux Gunners. Le portier italien a été impérial et Paris aura besoin de lui si le club de la capitale veut remporter la Ligue des champions cette saison. Au fil du temps, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est imposé comme une valeur sûre dans les buts du champion de France, qui souhaite d’ailleurs le prolonger, comme l’avait confié son agent à L’Équipe dernièrement. « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. »

Reprise des négociations après la LDC

Donnarumma et le PSG veulent donc continuer l’histoire ensemble, mais cela ne se fera pas n’importe comment. D’après les informations de RMC Sport, les négociations n’avanceront pas avant la fin de la Ligue des champions pour les Parisiens. Si le portier italien continue de briller de la sorte, il a de grandes chances d’obtenir ce qu’il veut, à savoir un nouveau bail dans la capitale avec à la clé une belle revalorisation salariale.