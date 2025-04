PSG - Doué : Un grand danger est annoncé

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG s’est imposé 1-0 contre Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Pour l’occasion, Luis Enrique avait décidé d’aligner un trio d’attaque composé de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. L’ancien Rennais a eu quelques difficultés à se montrer à son avantage en s’obstinant à dribler, ce qui pourrait poser des problèmes à Paris à l’avenir.

Mercredi prochain, le PSG reçoit Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions et les Parisiens ont préparé de la meilleure manière possible cette rencontre. En effet, mardi soir, les coéquipiers de Marquinhos se sont imposés 1-0 sur la pelouse des Gunners grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Les hommes de Luis Enrique auront donc un but d’avance sur les Anglais, mais également l’appui de leur public, ce qui pourrait leur permettre de composter leur billet pour la finale de la C1.

Doué un peu en dedans

Face à Arsenal, Luis Enrique avait décidé de faire confiance à Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Si le Géorgien s’est montré très généreux et auteur d’une passe décisive pour l’ancien Barcelonais, le jeune Français de 19 ans a semblé lui plus à la peine. Coupable de certaines pertes de balle, il s’est parfois obstiné à vouloir trouver la solution tout seul par le dribble. Cela n’a pas eu de conséquences terribles pour le PSG mardi soir, mais attention.

« Il pourrait mettre l'équipe en danger »

Désiré Doué a donc quelque peu déçu, surtout vu ses dernières performances. Selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, le jeune attaquant français va donc devoir se remettre la tête à l’endroit et surtout préférer des choix simples plutôt que de tenter un numéro de soliste, ce qui pourrait pénaliser le PSG. « Je ne vous cache pas qu'il (Doué) m'a agacé à certains moments hier soir. Et c'est bien la première fois ! Il ne faut surtout pas qu'il s'enflamme et qu'il privilégie toujours les choix les plus simples. Cela ne veut pas dire qu'il doit s'interdire de dribbler, c'est son style, mais il ne doit surtout pas se prendre pour Neymar, il pourrait mettre l'équipe en danger. »