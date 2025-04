Coup de tonnerre, il décide de quitter RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jean Resseguié, voix emblématique du football sur RMC, aurait pris la décision de quitter la station. Profitant d'une clause de cession suite au rachat du groupe Altice Media par CMA CGM, le journaliste doit désormais se mettre d’accord avec sa direction sur un plan financier selon Clément Garin.

L’été dernier, le groupe Altice Media, maison mère de la chaîne de télévision BFMTV et de la radio RMC, changeait de main en étant racheté par l’armateur CMA CGM, avec à sa tête le milliardaire Rodolphe Saadé. Un changement de propriétaire entraînant l’ouverture d’une « clause de cession » pour les journalistes souhaitant partir avec des indemnités. Plusieurs départs ont déjà été actés du côté de BFMTV, et RMC ne devrait pas y échapper non plus.

Jano Resseguié sur le départ ?

Selon le spécialiste des médias Clément Garin, la radio s’apprête à perdre l’une de ses voix emblématiques en la personne de Jean Resseguié, qui aurait décidé d’utiliser sa clause de cession pour partir après 36 années de bons et loyaux services.

Un départ qui pourrait coûter cher à RMC

La direction de RMC doit désormais s’entendre avec le commentateur sur le coût de son départ, qui devrait coûter « cher » selon Clément Garin, puisque la clause de cession permet au salarié de partir avec un mois de salaire par année d'ancienneté entamée. Au-delà de 15 ans, comme c’est le cas en l'espèce, un terrain d’entente doit être trouvé entre les deux parties.