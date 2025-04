Doué - PSG : Riolo dénonce deux erreurs !

Amadou Diawara

En concurrence directe avec Bradley Barcola (22 ans), Désiré Doué a été titularisé par Luis Enrique ce mardi soir contre Arsenal. Après la victoire du PSG à l'Emirates Stadium, Daniel Riolo a pointé du doigt deux mauvais choix du crack de 19 ans, avant de mettre en lumière son travail.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a presque dégagé un XI type. En effet, dix joueurs du PSG ont gagné leur place de titulaire : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Et pour la dernière place, Bradley Barcola et Désiré Doué sont en concurrence.

Arsenal - PSG : Doué a fait deux, trois mauvais choix

En quart de finale aller de la Ligue des Champions, Désiré Doué a été titularisé au Parc des Princes contre Aston Villa. Et lors du second acte à Birmingham, c'est Bradley Barcola qui a été aligné d'entrée par Luis Enrique. Qualifié pour le dernier carré de la C1, le PSG a défié Arsenal ce mardi soir à l'Emirates Stadium. Pour ce choc à l'extérieur, Désiré Doué a démarré d'entrée, tandis que Bradley Barcola est entré en jeu à la 70ème minute de jeu.

«Je n'ai pas envie de lui en vouloir, il travaille tellement»

Après la victoire du PSG à Arsenal (0-1), Daniel Riolo a analysé la prestation de Désiré Doué, qui figurait dans le XI de départ de Luis Enrique. Si le journaliste de RMC Sport a souligné les deux erreurs du numéro 14 parisien, il a également loué son immense travail. « Désiré Doué ? Ce soir (mardi), je n’ai même pas envie de lui en vouloir, même s’il y a deux trois choix où il doit être un peu plus simple. Mais il travaille tellement ! », a confié Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot. Reste à savoir si Désiré Doué sera une nouvelle fois titularisé en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le PSG recevant Arsenal au Parc des Princes mercredi prochain.