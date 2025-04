Luis Enrique : Surprise, le PSG retourne sa veste !

Pierrick Levallet

Devenu essentiel dans le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz aurait toutefois pu partir l’été dernier. Le club de la capitale souhaitait se séparer de l’international espagnol, qui avait été décevant lors de ses deux premières saisons. Mais les dirigeants parisiens ont finalement changé d’avis grâce à Luis Enrique.

Ce mardi soir, le PSG a pris un léger avantage sur Arsenal pour la qualification en finale de la Ligue des champions. Grâce à un but d’Ousmane Dembélé et aux arrêts salvateurs de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale s’est imposé à Londres (0-1). Fabian Ruiz, lui, a rendu une plutôt belle copie. Très apprécié par Luis Enrique, il a parfaitement accompli la mission qui lui a été confiée à l’Emirates Stadium.

Le PSG voulait se débarrasser de Fabian Ruiz

Depuis quelques semaines, l’international espagnol est devenu primordial dans le milieu de terrain de Luis Enrique. Peu de monde aurait pu prédire cela au vu de ses deux premières saisons chez les Rouge-et-Bleu. Le joueur de 29 ans était d’ailleurs passé tout proche d’un départ l’été dernier. D’après les informations d’AS, le PSG souhaitait vendre Fabian Ruiz lors du dernier mercato estival.

Luis Enrique a posé son veto

Le média espagnol précise que son rendement ne satisfaisait pas la direction parisienne, qui souhaitait s’en séparer. Mais finalement, Luis Enrique a su trouver les mots pour convaincre le board du PSG de garder Fabian Ruiz. Le pensionnaire de la Ligue 1 s’est alors ravisé et a conservé l’ancien de Naples.

Et le temps a fini par donner raison au coach de 54 ans. Fabian Ruiz semble désormais indéboulonnable aux côtés de Vitinha et Joao Neves. L’Espagnol a même relégué Warren Zaïre-Emery, que Luis Enrique appréciait particulièrement, à un rôle de remplaçant. Tout va pour le mieux pour Fabian Ruiz désormais, et ce n’est pas le PSG qui s’en plaindra.