PSG : Blessure de Dembélé, le verdict est tombé !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG est venu à bout d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions (victoire 1-0), mais il a également perdu Ousmane Dembélé. Le Français a laissé sa place sur blessure à la 70ème minute. Les supporters parisiens se sont mis à croire au pire scénario, mais le champion du monde pourrait finalement tenir sa place lors du match retour.

Le PSG n’est plus qu’à un match d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Mardi soir, les Parisiens étaient opposés à Arsenal et ils ont géré parfaitement cette demi-finale aller en s’imposant 1-0. Mercredi prochain, les coéquipiers de Vitinha auront donc une occasion en or de composter leur billet pour la finale, devant leur public.

Le PSG a perdu Dembélé

Si le PSG s’est offert le scalp d’Arsenal, il le doit en grande partie à Ousmane Dembélé. Le Français a inscrit l’unique but de la rencontre dès la quatrième minute, sur un service de Khvicha Kvaratskhelia. Malheureusement, le champion du monde n’a pas fini la rencontre, puisqu’il a dû quitter la pelouse à la 70ème minute, visiblement blessé.

Dembélé devrait être présent mercredi prochain

Forcément, tous les supporters parisiens se sont mis à redouter le pire pour Ousmane Dembélé et donc une possible absence lors du match retour. Mais visiblement, cela serait moins grave que prévu pour l’attaquant. Ce dernier devait passer des examens ce mercredi, mais, d’après L’Équipe, le PSG a préféré temporiser et voir comment se sentira l’ancien Barcelonais lors de son retour à l’entraînement. Cela serait donc bon signe et certaines sources internes affirment même que Dembélé devrait bien pouvoir tenir sa place lors du match retour. Les fans du club de la capitale doivent donc être soulagés.