Pierre Ménès : La grave accusation contre LFI

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +, Pierre Ménès a été interrogé sur le terrible assassinat d'un fidèle dans une mosquée du Gard vendredi dernier. Après avoir rendu hommage à Aboubakar Cissé, l'ancien journaliste a accusé La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de faire une ignoble récupération politique.

La France a été frappée par un nouveau drame. Vendredi dernier, Aboubakar Cissé (21 ans), d'origine malienne, était assassiné dans une mosquée dans le Gard par Olivier.A, un jeune homme de 21 ans arrêté depuis en Italie. Ce meurtre a touché bon nombre de personnalités, notamment Pierre Ménès, qui lui a rendu hommage sur sa chaîne Youtube ce lundi.

L'hommage de Pierre Ménès

« C’est un drame absolu, atroce, inadmissible. Tu ne peux pas recevoir 45 coups de couteau quand tu es en train de prier (…) Je n’ai que compassion pour les gens qui meurent assassinés, encore plus lorsqu’ils sont en train de pratiquer leur religion » a déclaré l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Pierrot Le Foot. Après avoir eu quelques mots pour la victime, Pierre Ménès a attaqué frontalement La France Insoumise, accusée de récupération politique.

La LFI se fait dézinguer

« Après la récupération absolument indigne qui en a été faite de la part de La France Insoumise, qui a été manifestée à République… J’ai envie de lui dire pourquoi vous n’avez pas été manifesté pour le Père Hamel, pour la gamine qui a pris 54 coups de couteau à Nantes, celle qui a été séquestrée et violée par une OQTF à Paris ? Il n’y a rien de plus insupportable d’utiliser ces drames pour faire de le récupération politique. Ça aurait bien arranger la LFI que l’assassin d’Aboubakar s’appelle Jean-Eudes et soit pion dans un lycée catholique à Poitiers. Bon il se trouve que c’est un mec d’origine bosniaque et un rom » a lâché Ménès.