Canal + : Pierre Ménès dézingue un collègue du CFC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pierre Ménès n’apprécie pas Mickaël Landreau, et il le fait de nouveau savoir. Alors que l’ancien gardien est désormais porte-parole des arbitres français mais qu’il continue de se faire très discret en dépit du climat actuel, Ménès se lâche et clashe de nouveau son ancien collègue du Canal Football Club.

Alors qu’ils ont partagé le plateau du Canal Football Club sur Canal + pendant quelque temps, Pierre Ménès et Mickaël Landreau n’ont jamais accroché sur le plan humain. Et l’ancien journaliste, qui a déjà expliqué par le passé pourquoi il ne s’entendait pas avec l’ex-gardien du FC Nantes et du PSG, en a remis une couche sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Je ne vais pas dire du bien de Landreau »

Alors que l’arbitrage français traverse une grosse période de crise, Pierre Ménès réagit au silence assez surprenant de Landreau, qui occupe depuis juillet 2024 la fonction de porte-parole et conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1 : « Tout le monde connaît mon inimitié pour Landreau, c’est sûr que je ne vais pas en dire du bien. Quand t’es des tout petits raisins de corinthe dans ton pantalon, il faut pas s’attendre à ce que tu fasses des prises de parole exceptionnelles. Après, quelle est sa marge de manœuvre par rapport à Gautier, a t-il le droit de s’exprimer ? Ça je ne le sais pas, je dois être juste aussi. Mais en même temps, si tu charges Mickaël Landreau de la communication des arbitres et qu’à l’arrivée il ne communique pas, il y a quand même un problème », lâche Pierre Ménès.

« Pas de bon endroit pour lui »

L’ancien consultant poursuit en remettant en cause les compétences de Mickaël Landreau : « En tout cas, ce qui est sûr, c’est que c’est pas la bonne personne au bon endroit. Je ne sais même pas s’il y a un bon endroit pour lui, d’ailleurs », indique Ménès. L’ancien gardien de l’équipe de France appréciera…