Patrice Evra - Pierre Ménès : Le clash est reparti !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait maintenant depuis plusieurs années, Pierre Ménès et Patrice Evra ne sont clairement pas les meilleurs amis du monde. Entre les deux, c'est très tendu et on d'ailleurs pu le voir encore récemment. Commentant la reconversion de l'ancien joueur de Manchester United dans le MMA, Pierre Ménès n'a une nouvelle fois pas été tendre.

Voilà une reconversion à laquelle on ne s'attendait clairement pas pour Patrice Evra. En effet, le 23 mai prochain, à l'occasion d'une soirée organisée par le PFL, l'ancien de Manchester United va combattre en MMA. « BREAKING : Je m'entraîne officiellement pour mon premier combat avec PLF Europe. Ils choisiront mon adversaire... », avait alors fait savoir Evra.

« Ce sinistre personnage »

Sur Youtube, Pierre Ménès a d'ailleurs été interrogé sur cette nouvelle carrière de Patrice Evra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journaliste sportif s'en fout complètement. « Surpris que Patrice Evra combatte en MMA ? Si tu savais ce que je m'en tape, ça te donnerait une idée de l'infini. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout ce qui touche ce sinistre personnage ne m'intéresse absolument pas », a-t-il balancé, alimentant ainsi un peu plus le clash avec Patrice Evra qui dure depuis maintenant plusieurs années.

« Un très sale mec »

Récemment, Pierre Ménès s'en était déjà pris à Patrice Evra sur ses réseaux sociaux. « Ce déchet », avait tout d'abord posté le journaliste sportif. Il avait ensuite lâché : « Y'a t-il eu un joueur dans ma carrière de journalisme avec lequel j’ai une relation encore plus exécrable qu'avec Evra ? Non. (...) C’est un sale mec. Un très sale mec ».