Laure Boulleau : Il raconte sa première fois !

Grand fan du PSG, Yann Couvreur s'est longuement confié à Laure Boulleau sur sa passion pour le club parisien. Depuis ses dix ans, le chef pâtissier suit l'actualité de la formation. Quant à son premier match au Parc des Princes, il remonte à 1997. La formation était alors coachée par Ricardo et Joël Bats.

Au cours d’un long entretien accordé à Laure Boulleau pour PSG Originals, le chef Yann Couvreur a évoqué son amour pour le club parisien. Au cours de son adolescence, le pâtissier s’est rendu à de nombreuses reprises au Parc des Princes avec son père. Son premier match remonte à août 1997 et opposait le PSG à Cannes.

Couvreur se dévoile

« Cannes était en D1. J’ai commencé à dix ans, donc ça fait trente ans que je suis à fond » a-t-il confié. Mais sa plus grande émotion vécue au stade reste le PSG/OM du 4 mai 1999.

« C’était le feu »

« On était mené 1-0, but de Florian Maurice. C’était l’année où l’OM jouait le titre contre Bordeaux. J’étais en tribunes. Puis il y a un but de Madar, refusé injustement. Je suis outré. Finalement, Simone, dont j’ai le maillot sur les épaules, marque sur une frappe de l’espace. Il bat Porato. Puis, Bruno Rodriguez élimine Porato et gagne. C’était le feu. On avait assuré l’essentiel, que Bordeaux remporte le championnat » a confié Couvreur devant Laure Boulleau.