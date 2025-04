Humilé par l'OM, il enrage !

La rédaction

Après une victoire éclatante contre Brest (4-1), l’OM s’installe de nouveau à la deuxième place de Ligue 1, mais cette victoire n'a pas été du goût d'Eric Roy. Frustré, l’entraîneur brestois, s'est plaint au micro de DAZN de l’efficacité des Olympiens malgré des statistiques défavorables.

L'OM a réalisé un grand coup ce week-end en venant à bout de Brest (4-1) à domicile. Les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné un deuxième succès consécutif pour la première fois depuis plus de deux mois. Un véritable ouf de soulagement pour les supporters de l'OM.

«C’est quand même fou !»

Mais il semblerait qu’Éric Roy, coach de Brest, n'ait pas digéré cette première mi-temps face à l'OM. «L'OM n'a pas produit grand-chose (pendant la première mi-temps, ndlr.), ils sont parvenus à nous marquer trois buts, dont un magnifique et un autre par chance de Greenwood. Ils sont à 0,29 expected goals et nous à 1,58. Tu rentres et tu perds 3-1, c’est quand même fou !» peste-t-il au micro de DAZN.

L'OM remonte deuxième

Grâce à ce succès, l'OM récupère la deuxième place du podium et compte désormais 2 points d'avance sur Lille, troisième. Cette course à la Ligue des champions s'annonce d'ores et déjà palpitante : seulement 4 points séparent le deuxième (OM) du septième (Strasbourg).