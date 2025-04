Patrice Evra : Paul Pogba le suit dans un projet fou !

Axel Cornic

Après avoir quasiment tout gagné avec Manchester United, la Juventus ou encore l’équipe de France, Patrice Evra s’est lancé dans une nouvelle aventure inédite. L’ancien latéral gauche va en effet faire ses grands débuts en MMA avec l’évènement de la Professional Fighters League, qui sera organisé à l’Accor Arena de Bercy le 23 mai prochain.

Il nous a habitué aux coups d’éclat. Tout au long de sa carrière Patrice Evra a souvent alimenté les débats, mais cette fois-ci il a fait très fort. L’ancien capitaine de l’équipe de France va en effet se mettre au MMA, avec des débuts très attendus.

« Je vais offrir un show à l'Accor Arena le 23 mai, venez assister au spectacle »

Alors que ce n’était qu’une simple rumeur, le principal intéressé a récemment confirmé cette reconversion, via un communiqué publié par la PFL. « Je m'entraîne depuis des années avec les meilleurs au monde, et eux aussi vous diront que je suis prêt. Je vais offrir un show à l'Accor Arena le 23 mai, venez assister au spectacle » a déclaré Patrice Evra, dont on ne connait pas encore l’adversaire.

Pogba rend visite à Evra

Et il n’est pas tout seul, puisqu’il a récemment pu compter sur la visite de l’un de ses grands amis. Via son compte X, la PFL Europe a publié des photos de Patrice Evra en compagnie de Paul Pogba, qu’il a côtoyé à Manchester United, à la Juventus et évidemment en équipe de France. De quoi faire monter la pression avant le rendez-vous très attendu du 23 mai prochain...