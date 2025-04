Zaïre-Emery : Le gros malaise annoncé au PSG !

La rédaction

Depuis un moment maintenant, Warren Zaïre-Emery traverse une période difficile au PSG. Le jeune milieu de terrain peine à retrouver son niveau, comme l'a souligné Walid Acherchour. Relégué au second plan par la concurrence, Zaïre-Emery pourrait voir son temps de jeu encore diminuer à l'approche des demi-finales de Ligue des champions.

Revenu depuis quelques semaines d’une grosse entorse à la cheville, Warren Zaïre-Emery connaît une saison compliquée avec le PSG. Le jeune milieu de terrain français (19 ans) fait les frais d'une concurrence élevée à son poste et des performances décevantes, avec seulement 3 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Walid Acherchour charge Zaïre-Emery

Sur son compte X, Walid Acherchour a fait part de son inquiétude quant au niveau du milieu de terrain du PSG : «On va pas l’accabler parce que c’est pas le but mais on est obligé de parler du niveau de Zaïre-Emery. Le niveau technique de sa rentrée… (même dans son ensemble) il n’est toujours pas revenu de sa blessure et même Mayulu, pour moi, est aujourd’hui devant lui dans la dynamique.»

Une saison compliquée

Alors qu’il n’a pu se contenter que de bouts de matchs en Ligue des champions depuis son retour de blessure, Warren Zaïre-Emery ne devrait vraisemblablement pas être titulaire lors des demi-finales face à Arsenal. Une période compliquée pour le jeune milieu du PSG…