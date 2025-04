Folle aventure à l'étranger, Mbappé est sous le charme !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a battu Arsenal à l'Emirates Stadium. Ousmane Dembélé ayant inscrit le but de la victoire en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé - ancien pensionnaire du PSG - s'est enflammé pour la performance de son compatriote français.

Tombeur de Liverpool et d'Aston Villa, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est opposé à un autre pensionnaire de Premier League en Ligue des Champions : Arsenal. En effet, le club de la capitale se frotte aux Gunners en demi-finale de la compétition.

Arsenal : Dembélé a offert la victoire au PSG

Lors du match aller face à Arsenal, le PSG s'est imposé (0-1) à l'Emirates Stadium de Londres (Angleterre), et ce, grâce à une réalisation d'Ousmane Dembélé. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a félicité son compatriote français à sa manière.

Mbappé s'est enflammé sur les réseaux sociaux

Après la victoire du PSG face à Arsenal ce mardi soir, Ousmane Dembélé a posté des photos de lui en train de célébrer son but sur Instagram. En commentaire de la publication, Kylian Mbappé s'est enflammé, mettant deux émojis : un moustique, en référence au surnom du numéro 10 parisien, et un cœur. Pour rappel, les deux hommes sont coéquipiers en équipe de France et ont évolué ensemble sous les couleurs du PSG la saison dernière.