«Dès qu’il l’ouvre, il dit une connerie», Pierre Ménès clashe un député LFI !

Après les propos polémiques de Sébastien Delogu sur l’IPTV, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots sur sa chaîne YouTube. Qualifiant le député de «Vidéo Gag», l’ancien chroniqueur estime qu’un élu ne peut pas faire la promotion d’un système illégal et regrette l'image renvoyée par Delogu.

Alors qu'il était en stream sur la plateforme Twitch, Raphaël Arnault, député de La France Insoumise, était accompagné de Sébastien Delogu, autre député du parti présidé par Manuel Bompard. À cette occasion, l'élu de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône a fait une révélation qui a fait couler beaucoup d'encre, avouant avoir recours à un système illégal pour regarder la télévision :

«Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup l'IPTV c'est illégal et du coup ça ne m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches.»

«C’est Vidéo Gag ce mec»

Une déclaration qui n'a pas plu à Pierre Ménès, qui s'est exprimé à ce sujet sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot :

«Moi, je l’aime bien, il me fait marrer (Sébastien Delogu). C’est Vidéo Gag ce mec. Dès qu’il l’ouvre, il dit une connerie monumentale. Il ne se fait remarquer que pour des choses en dehors de ses attributions de député. C’est un mec ridicule, une caricature de Marseillais.»

Pierre Ménès s'emporte sur Delogu

Pour l'ancien chroniqueur du Canal Football Club, Sébastien Delogu fait la promotion de l'IPTV :

«C’est pratiquement l’image du supporter marseillais pour un supporter du PSG, Delogu. Quand t’es député de la République, tu ne peux pas faire la promotion d’un système illégal. Je comprends que les gens n’aient pas les moyens et prennent l'IPTV, mais de là à s’en vanter et à le clamer haut et fort, il y a une différence. Surtout quand tu es député et que tu n’as pas le droit de faire des choses illégales, encore plus que n’importe quel citoyen.» explique Pierre Ménès.