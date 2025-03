Cristiano Ronaldo : «Ce n’est pas une légende», la vérité dévoilée au grand jour

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Manchester United, Real Madrid ou encore la Juventus… Cristiano Ronaldo a bluffé son monde partout où il est passé de par ses qualités de footballeur, mais aussi de professionnel. Ne laissant rien au hasard sur sa préparation, Ronaldo a mis tout le monde d’accord et perpétue une légende qui circule depuis des années.

Depuis ses débuts chez les professionnels du Sporting Lisbonne en 2002, Cristiano Ronaldo s’est entre autres bâti une réputation de travailleur hors pair. En parallèle, sa récupération et son alimentation lui ont permis d’éviter un bon nombre de blessures musculaires, tout comme sa ligne de conduite au travail.

Cristiano Ronaldo, un exemple de professionnalisme: Rudi Garcia confirme

« Premier arrivé et dernier parti ». Cette phrase a souvent été prononcée par les joueurs qui ont côtoyé Cristiano Ronaldo au fil de ses plus de 20 années de carrière. Et ce, où qu’il soit passé de Manchester United à Al-Nassr. Rudi Garcia a été l’entraîneur de Cristiano Ronaldo au sein du pensionnaire de Saudi Pro League.

«Il arrivait le premier et il repartait après tout le monde, ce n'est pas une légende»

Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, l’actuel sélectionneur de la Belgique a confirmé le mythe circulant sur Cristiano Ronaldo. « C'est relativement simple. Je vais me répéter un peu mais les grands joueurs sont simples à manager. (…) A l'entraînement, il arrivait le premier et il repartait après tout le monde, ce n'est pas une légende. Il aurait pu, éventuellement, se la couler un peu plus douce chez nous mais pas du tout, c'est un grand professionnel ».