OM : Enfin une grande nouvelle pour De Zerbi

La rédaction

Alors que l'OM traverse une période difficile avec des blessures défensives importantes, Roberto De Zerbi pourrait récupérer Pierre-Emile Hojbjerg pour le match contre Toulouse. Selon L'Équipe, le milieu danois pourrait être utilisé en défense centrale le week-end prochain, une solution qui renforcerait un secteur déjà très affaibli.

L'OM est au plus mal. En plus des mauvais résultats qui s'enchaînent, Roberto De Zerbi doit faire face à un gros problème défensif. Avec les blessures de Leonardo Balerdi (genou), Luiz Felipe (cuisse) et Amir Murillo pas encore à 100 %, le coach de l'OM n'a plus de solutions en défense. Si l'OM peut encore aligner Derek Cornélius, les choix à ce poste restent très restreints.

Hojbjerg utilisé en défense

Blessé lors des deux derniers matchs face au PSG et à Reims, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait faire son retour ce week-end face à Toulouse. Il serait cependant victime de ces blessures à l'OM, et L'Équipe annonce que Roberto De Zerbi pourrait s'en servir en tant que défenseur central.

Le retour qu'il faut à l'OM ?

Un retour qui devrait faire du bien à l'OM, tant le milieu danois est important pour le système de De Zerbi. En grande difficulté, les Olympiens voudront absolument gagner des points face à une équipe de Toulouse clairement pas favorite.