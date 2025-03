De Zerbi - OM : Le chiffre qui fait très peur !

La rédaction

L’OM traverse une période sombre en Ligue 1 avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, et une défense en grande difficulté. Avec 36 buts encaissés en 27 journées, l’équipe de De Zerbi réalise sa pire saison défensive depuis 40 ans. La blessure de Balerdi et l'absence de Luiz Felipe aggravent la situation avant le sprint final.

L'OM est dans une période très compliqué en Ligue 1. Le club phocéen est sur quatre défaites lors des cinq dernier match et a perdu sa place de dauphin du PSG ce week-end. Si l'OM de De Zerbi marque beaucoup (2e attaque du championnat derrière le PSG), la défense est le point faible des Marseillais qui peine à trouver de la stabilité.

La pire depuis 40 ans

Et cette fébrilité défenseive se ressent, si on en croit les informations du compte X StatsOmp, l'OM réalise sa pire saison défensive depuis 40 ans et la saison 1984-1985. Avec 36 buts encaissés en 27 journées, l'OM fait comme en 2016-2017, saison qui avait vu les Olympiens finir 5e de Ligue 1.

Une défense décimée

Sur ses 5 derniers matchs, l'OM a encaissé 3 buts à 3 reprises, une statistique révélatrice qui pourrait ne pas aller en s'arrangeant. Leonardo Balerdi s'est blessé et pourrait bien ne pas revenir de la saison, même constat pour Luiz Felipe. Avec Derek Cornélius comme seul défenseur central de métier à sa disposition, Roberto De Zerbi a de quoi s'iniquiéter pour le sprint final.