Samir Nasri : Le clash avec un Parisien !

Personnalité du football présente dans les médias à l’instar de Jérôme Rothen à RMC, Samir Nasri ne parle pas que sur Canal+. L’ancien joueur de l’OM fait son retour pour la Kings League France, un an après avoir participé à la Kings World Cup, et n’a pas raté Rothen qui a totalement retourné sa veste sur l’évènement après avoir tenté de le brûler sur la place publique au printemps 2024.

En mars 2024, avant le lancement de la Kings World Cup au Mexique avec le streamer AmineMaTué qui représentait la France avec Foot 2 Rue. Une innovation dans le monde du football qui n’avait pas plu à tout le monde et notamment à Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG qui tient son émission quotidienne sur RMC : Rothen s’enflamme, profitait d’un sujet sur la Kings League afin de lâcher ses vérités en tenant notamment les propos suivants. « Qu’il n’appelle pas ça du football. Il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés. Ils font les clowns. (...) Ce n’est que l’oseille qui prime pour eux ».

«Beaucoup d’anciens joueurs sont aigris quand ils ne font pas partie des projets»

Déjà présent l’année dernière aux côtés d’Amine, Samir Nasri est le président de F2R avec AmineMaTué et Jérémy Ménez pour la Kings League France qui se déroulera entre huit équipes du 6 avril au 7 mai. Contre toute-attente, Jérôme Rothen a rejoint l’équipe Unit3d de Squeezie en tant que directeur sportif. Une nouvelle qui a fait réagir Nasri sur le live Twitch d’AmineMaTué dimanche soir.

« Il y a deux choses. La première : beaucoup d’anciens joueurs sont aigris quand ils ne font pas partie des projets. La seconde : des anciens joueurs n’arrivent pas à comprendre pourquoi un streamer va ramener une compétition. Sur ce que tu as dit à la base, je trouve que les nouvelles générations se désintéressent du foot. Il n’y a pas autant de jeunes qui regardent les matchs en totalité. Il y en a de moins en moins. Le sport en général, tu regardes la NBA, les chiffres sont en baisse. L’équipe de France de rugby fait plus de téléspectateurs que l’équipe de France de foot. Je pense que (Gerard) Piqué a fait ce concept pour faire quelque chose de différent ».

«Comme on l’a appelé, il s’est dit : « tiens, je vais venir »»

« On a pu voir que (ndlr Jérôme Rothen) s’est trompé totalement. Tu as battu des records de vues sur nos matchs quand on était au Mexique. 500 000 personnes c’est énorme pour un stream, un truc de fou. Même Piqué quand il était là-bas, il devenait fou sur tes chiffres. Comme on l’a appelé, il s’est dit : « tiens, je vais venir » ». Voici comment Samir Nasri a conclu sa tirade. Reste à savoir si Jérôme Rothen lui répondra à son tour…