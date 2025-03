L’OM s’est tiré une balle, l’hallucination totale en direct !

La rédaction

L’OM continue de s’enfoncer après sa défaite contre Reims (3-1) et pour ne rien arranger, blessé, Leonardo Balerdi pourrait être absence jusqu'à la fin de la saison. Cette situation met en lumière l’affaire Chancel Mbemba, mis à l’écart malgré les difficultés défensives. Un cas qui interroge de nombreux observateurs, notamment Eric Di Meco.

L’OM a encore vécu une désillusion ce samedi à Reims, avec une nouvelle défaite (3-1). Le match a notamment été marqué par la blessure de Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM a dû céder sa place peu après la demi-heure de jeu à Neal Maupay. L’Équipe a d’ailleurs révélé que la saison du défenseur argentin pourrait bien être terminée.

«Je ne comprends pas»

Une blessure qui interroge et qui fait forcément ressortir le cas Chancel Mbemba. Éric Di Meco, ancien de l’OM, s’est confié sur les ondes de RMC à ce propos, lâchant : «Cette histoire Mbemba est très significative. Comment, quand tu as autant de problèmes en défense depuis deux ans, tu peux te passer d’un garçon qui, même s’il n’est plus vert comme un fruit, est tellement important ? Balerdi n’a jamais été aussi fort que quand il jouait à côté de Mbemba. Il a fait des progrès à ses côtés. Quand Balerdi est avec des joueurs moyens, il redevient moyen. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé avec Mbemba pour se tirer une balle dans le pied comme ça.»

Les solutions de De Zerbi

Avec les blessures de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, difficile de croire que Chancel Mbemba n’aurait pas sa place dans la défense de l’OM. En attendant, Roberto De Zerbi devra composer avec ce qu’il a à disposition et aligner Derek Cornélius, Geoffrey Kondogbia, Pol Lirola… L’entraîneur de l’OM a aussi la possibilité de modifier son dispositif pour repasser à une défense à quatre. Réponse la semaine prochaine lors du match face à Toulouse, où l’OM devra absolument gagner pour ne pas se faire décrocher dans la course à la Ligue des champions.