PSG : Voilà le prochain crack après Doué ?

Titularisé par Luis Enrique samedi après-midi contre Le Havre, Senny Mayulu a rendu une belle copie avec le PSG. Le jeune milieu de terrain, qui évolue pour l'instant dans l'ombre de ses aînés, semble malgré tout prêt à suivre les traces de Désiré Doué pour éventuellement s'imposer comme le futur phénomène du PSG.

Barré par une rude concurrence dans l'entrejeu du PSG avec les présences de Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves ou encore Warren Zaïre-Emery, le jeune Senny Mayulu (18 ans) doit logiquement se contenter d'un faible temps de jeu cette saison (15 apparitions en Ligue 1). Luis Enrique a tout de même décidé de le titulariser samedi au Parc des Princes contre Le Havre (2-1), et Mayulu a rendu une belle copie avec le PSG.

« Continuer de m’entraîner à fond »

Interrogé au micro de beiNSPORTS après le match, le titi a affiché ses grandes ambitions pour l'avenir au PSG, où son contrat court jusqu'en 2027 : « J’essaie de m’adapter j’essaie de donner mon maximum peu importe le poste. Je veux aider l’équipe et j’espère que c’est ce que j’ai fait. Mes ambitions, c’est continuer de m’entraîner à fond, de progresser et apprendre des autres. Et le coach me fera confiance », indique Mayulu.

« Doué ? Moi j’apprends, j’observe... »

Et il a ensuite fait l'éloge de Désiré Doué en indiquant qu'il tentait évidemment de suivre son exemple pour gravir les échelons au PSG : « C’est bien, c’est bien il a eu une bonne progression. On est tous fiers de lui dans le club. En plus il arrive à être décisif, il apporte ses qualités à l’équipe et on est tous contents de lui. Moi j’apprends de tout le monde, j’observe tout le monde et je vois ce que je dois améliorer j’écoute tout le monde bien sûr », assure Mayulu. Affaire à suivre...