«Incroyable», le PSG se lâche sur Luis Enrique !

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé en maîtrise face au Havre au Parc des Princes (2-1). Les Parisiens conservent donc leur invincibilité à l’échelle nationale, dans une rencontre marquée par le gros turn-over opéré par Luis Enrique. Titulaire et auteur d’un très bon match, Senny Mayulu a tenu à rendre hommage à son entraîneur.

Le PSG continue sur sa formidable lancée. Le club de la capitale, recevait le Havre ce samedi après-midi au Parc des Princes. Dans une rencontre suivant la qualification en Ligue des Champions obtenue cette semaine à Aston Villa et marquée par de nombreux changements au coup d’envoi par Luis Enrique, les Parisiens se sont logiquement imposés (2-1). Alors que l’entraîneur parisien a fait confiance à ses jeunes éléments, certains d’entre eux se sont distingués.

Senny Mayulu a brillé

C’est notamment le cas de Senny Mayulu. Moins en vue au cours des dernières semaines, le joueur de 18 ans a brillé dans l’entrejeu parisien. Passeur décisif pour Gonçalo Ramos en seconde période, le phénomène né en 2006 a certainement marqué des points aux yeux de Luis Enrique. Si Ibrahim Mbaye et Warren Zaïre-Emery étaient également titulaires, c’est bien le numéro 24 qui aux côtés de Désiré Doué, a fait le show cet après-midi au Parc des Princes. Interrogé après la rencontre, Senny Mayulu a tenu à rendre hommage à Désiré Doué, mais également à Luis Enrique.

« Le coach est incroyable »

« On est tous fiers de Doué, il apporte ses qualités à l'équipe. J'apprends de tout le monde, je vois ce que je dois améliorer et j'écoute les conseils. Le coach est incroyable, il donne des conseils, surtout aux jeunes. J'essaye de m'adapter que ce soit comme latéral droit ou milieu, je veux donner mon maximum. Je veux continuer à progresser, apprendre des autres et le coach me fera confiance. Je vais continuer à m'entraîner à fond », a révélé Mayulu au micro de BeIN Sports.