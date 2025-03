Jérôme Rothen : Le retournement de veste choc avec Squeezie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En mars 2024, Jérôme Rothen déclarait la guerre à la Kings World Cup imaginée par Gerard Piqué. Patron de la délégation française, AmineMaTué en prenait également pour son grade puisqu'il n'était selon Rothen uniquement là pour prendre de l'oseille. Un an plus tard, l'ancien joueur du PSG intègre le staff technique d'Unit3d, équipe de Kings League France présidée par Squeezie notamment. L'occasion de faire son mea culpa.

Il y a un an, Jérôme Rothen s'exprimait crûment sur la Kings League : un concept révolutionnaire du football actuel pensé par Gerard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone avec un temps réglementaire diminué ainsi que des règles qui diffèrent du football que tout le monde connaît. Sur RMC, par le biais de son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen partait en croisade contre le format de la Kings League et sa Kings World Cup.

Rothen en 2024 sur la Kings World Cup : «Ils font les clowns. (...) Ce n’est que l’oseille qui prime pour eux»

« Qu’il n’appelle pas ça du football. Il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés. Ne compare pas ce que tu es en train de mettre en place avec du football. Deux fois 20 minutes, des pénaltys donnés… Qu’il fasse sa compétition, peu importe. Mais n’appelle pas ça du football ». Bien que la Kings World Cup fut créée par Gerard Piqué et rayonnait notamment à travers des stars du football mondial comme Zlatan Ibrahimovic et Neymar, elle fut portée par des créateurs de contenus sur internet et les réseaux sociaux. En effet, la France était représentée par AmineMaTué par exemple. De quoi encore plus enrager Jérôme Rothen à l'époque. « Ils font les clowns. (...) Ce n’est que l’oseille qui prime pour eux ».

Rothen en 2025 sur la Kings League France : «La vérité, c'est que je ne connaissais pas votre monde en fait»

A l'occasion d'un live avec Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi qui ne sont autres que les trois présidents de l'équipe Unit3d, Jérôme Rothen a expliqué ces dernières heures sa prise de position tranchée sur la Kings League en faisant son mea culpa envers AmineMaTué notamment. « A l'époque, il (ndlr Gerard Piqué) expliquait qu'il fallait créer autre chose pour attirer la nouvelle génération qui se désintéressait du foot à 11. Je n'avais pas trop aimé qu'il crache dans la soupe parce que le foot à 11 nous avait donné à manger, m'avait donné à manger. Mes déclarations sur AmineMaTué ? Je ne dis pas que ce sont d'autres personnes qui m'ont mis des choses dans la tête sur Amine, que je ne connaissais pas. La vérité, c'est que je ne connaissais pas votre monde en fait. Je le découvre là avec vous et quand tu le découvres tu comprends pas mal de choses ».