Officiel : Jérôme Rothen rejoint Adil Rami !

Dans une semaine jour pour jour, la Kings League France débutera. La Draft s'est déjà déroulée le 24 mars dernier et les équipes sont faites, que ce soit au niveau du groupe et des présidents, rôle notamment tenu par Adil Rami et son Wolf Pack FC. Pourtant un temps critique envers le projet, Jérôme Rothen a mis de l'eau dans son vin et a décidé d'y prendre part... en intégrant le staff de Unit3d de Squeezie.

La Kings League France prend de plus en plus d'ampleur à quelques jours du coup d'envoi le 6 avril prochain. Pendant près d'un mois, la compétition prenant fin le 7 mai, les huit équipes du championnat vont s'affronter. Lesdites équipes sont composées de staff techniques ainsi que de présidents. La Draft a eu lieu lundi dernier, l'occasion pour Adil Rami de révéler moultes approches de personnalités françaises en tout genre.

Comme Samir Nasri, Adil Rami est président d'une équipe de Kings League

« Il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté, des préparateurs physiques aussi. Il y a eu de tout je crois et c’est assez impressionnant. J’ai même eu beaucoup d’acteurs, d’humoristes, qui se sont proposés. Je ne peux pas donner de noms (sourire) Je ne peux pas donner de noms (sourire). Mais il y en a d’autres aussi qui se sont proposés pour me suivre et me rejoindre sur les lives, et là ça risque d’être explosif ». Voici les déclarations effectuées par Adil Rami au micro de RMC Sport au Dojo de Paris lundi soir.

Le président du Wolf Pack FC et ex-joueur de l'OM est donc au rendez-vous des anciens professionnels comme Jérémy Ménez, Samir Nasri ainsi que Jérôme Rothen désormais.

Jérôme Rothen débarque dans le projet de Squeezie pour la Kings League France

Passé par l'AS Monaco et le PSG notamment, Jérôme Rothen se trouve toujours dans le milieu du football à l'instant T grâce à son émission Rothen s'enflamme sur RMC. Samedi soir, alors que c'était dans les tuyaux depuis quelques jours, la « patte gauche » a rejoint le staff d'Unit3d, équipe de Kings League France présidée par Squeezie, Maxime Biaggi et Djilsi. Une participation étonnante lorsqu'on se souvient des propos critiques tenus par Rothen sur la Kings World Cup en mars 2024...