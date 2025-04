Transfert à 30M€ : Rendez-vous raté pour l’OM ?

Axel Cornic

Relancé par Roberto De Zerbi cette saison, Luis Henrique a tapé dans l’œil de plusieurs clubs étrangers à quelques semaines du mercato estival. C’est le cas du Bayern Munich ou de Newcastle, mais surtout de l’Inter, qui aurait déjà lancé les premières manœuvres pour un transfert qui pourrait rapporter très gros à l’Olympique de Marseille.

Considéré comme un gros flop il y un an encore, Luis Henrique pourrait finalement régaler l’OM. Car le Brésilien a la cote sur le marché des transferts et selon les dernières indiscrétions, les dirigeants marseillais aimeraient récupérer en 30 et 35M€. Une plus-value incroyable, sachant que le joueur a été acheté 8M€ en 2020.

L’Inter veut Luis Henrique

D’après les informations de Calciomercato.com, l’Inter serait tout particulièrement décidée à s’attacher les services de l’attaquant reconverti milieu droit. Une première rencontre aurait eu lieu tout récemment avec l’OM, mais le résultat n’aurait finalement pas été concluant, notamment dans les discussions autour du véritable prix de Luis Henrique.

Ça commence mal...

Car si à Marseille on aurait fixé la barre à 30M€ minimum, à Milan on aurait une toute autre idée de la valeur du Brésilien. Les médias italiens évoquent une offre entre 20 et 25M€, tandis que Foot Mercato a évoqué une offre de 24M€ de part fixe, plus 4M€ de bonus. A noter que l’Inter aimerait que les choses avancent très vite, puisque le coach Simone Inzaghi voudrait Luis Henrique avant le début du Mondial des clubs, le 15 juin prochain.