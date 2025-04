Transfert à l’OM : Un malaise est annoncé !

La rédaction

Luis Henrique traverse une période difficile à l’OM. En grande forme en début de saison, l’ailier brésilien inquiète désormais par son manque d’implication et ses erreurs coûteuses. Alors que son nom circule du côté du Bayern et de l’Inter, certains estiment que le joueur n’a plus la tête à Marseille, à l’approche du mercato estival.

Luis Henrique, comme depuis plusieurs semaines maintenant, a de nouveau déçu ce samedi face à l’AS Monaco. L’ailier brésilien de l’OM a notamment raté une énorme occasion face au but vide qui aurait permis à l'OM de revenir à 1-1, avant de couvrir le hors-jeu sur le but de Breel Embolo, qui a offert le 2-0 à Monaco.

Le malaise Luis Henrique…

Un vrai malaise commence à s’installer autour de Luis Henrique à l’OM. Celui qui avait retrouvé un second souffle en début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi est aujourd’hui méconnaissable. Moins tranchant, moins investi, l’ailier brésilien est régulièrement pointé du doigt pour son manque d’implication, notamment dans les efforts défensifs.

… à cause de son départ ?

Et pour cause : selon La Provence, Luis Henrique serait dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont l’Inter Milan et le Bayern Munich. Un intérêt flatteur qui pourrait expliquer son implication en baisse, alors que l’ailier semble ne plus avoir totalement la tête à l'OM en cette fin de saison.