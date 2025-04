De Zerbi : La statistique qui fait peur à l’OM !

La rédaction

Rien ne va plus en défense à l’OM ! Après la lourde défaite face à Monaco (3-0), les hommes de De Zerbi inquiètent : l’OM reste sur trois matchs consécutifs à l’extérieur avec trois buts encaissés à chaque fois. Une spirale négative confirmée par une statistique alarmante : c’est la pire défense olympienne depuis 40 ans.

L’OM se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi et est retombé dans ses travers. Les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné un troisième match consécutif à l’extérieur en encaissant trois buts. De quoi sérieusement inquiéter l'OM pour cette fin de saison, alors que la Ligue des champions reste l’objectif.

«On a pris beaucoup de buts»

Geoffrey Kondogbia s’est exprimé après la rencontre sur cette nouvelle défaite de l'OM et les fragilités défensives de son équipe :

« Quand tu perds contre un concurrent direct sur ce score, c'est une déception car on venait de faire une bonne semaine C'est une question de vision. Nous, on n'est pas inquiets. On a encore notre destin entre nos mains, même si on a pris beaucoup de buts. »

La pire défense depuis 40 ans

L’Équipe rapporte une statistique inquiétante : avec 41 buts encaissés en 29 journées, l’OM présente sa pire défense en championnat depuis 40 ans, et l’exercice 1984-1985. Si l’attaque de l'OM fonctionne par à-coups, c’est bien la défense qui risque de faire l’objet de débats lors du prochain mercato estival.