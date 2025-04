Cyclisme : Alaphilippe, le terrible constat

Alexandre Higounet

A quelques jours du début de la grande semaine ardennaise marquée par l’enchaînement Amstel Gold Race-Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège, Julian Alaphilippe est-il en mesure d’espérer un résultat ? Interrogé sur les perspectives du double champion du monde, Bernard Hinault dresse un terrible constat.

Alors qu’il paraissait sur la bonne voie dans le courant du mois de mars, Julian Alaphilippe semble marquer le pas à l’heure où il était au contraire attendu à son meilleur niveau pour lutter avec les ténors dans les classiques flandriennes et ardennaises. Diminué par une maladie l’ayant privé de Tour des Flandres, le double champion du monde ne s’est pas montré à son avantage lors du Tour du Pays Basque, apparaissant dépassé dans les moments à haute intensité.

Il est apparu en retrait au Tour du Pays Basque

Peut-on envisager qu’il retrouve ses meilleures sensations lors de la semaine ardennaise, marquée par l’enchaînement Amstel Gold Race-Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège, ce qui pourrait lui laisser espérer un podium ? Compte tenu de ce qu’il démontre depuis deux ans, où il n’est apparu que rarement à un niveau comparable à celui de ses meilleures années, l’hypothèse apparaît peu probable. Il faudrait vraiment que sa contre-performance au Tour du Pays Basque soit liée aux contrecoups de sa maladie, qui aurait masqué une véritable montée en puissance, pour qu’on retrouve du grand Alaphilippe sur les routes ardennaises.

« Alaphilippe est peut-être devenu un capitaine de route pour les jeunes de son équipe »

Interrogé sur le sujet au micro de cyclismactu.net lors de l’annonce des championnats du monde de Domancy en 2027, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, s’est montré plutôt pessimiste, dressant un constat sans concession sur les perspectives du champion tricolore : « Comment je vois Julian Alaphilippe aujourd’hui ? On verra. Il est présent, il se bat, il essaie, mais il n’a pas de résultats. Il aide ses équipiers, c'est peut-être devenu un capitaine de route pour les jeunes de son équipe ». Au-travers des propos de l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix et de Liège Bastogne Liège, on comprend qu’il ne croit plus désormais à un retour de Julian Alaphilippe à un niveau lui permettant d’envisager une victoire dans une grande classique.