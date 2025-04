John Cena trouve son «âme sœur» à la WWE, la déclaration surprise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, figure emblématique de la WWE, a annoncé son départ définitif des rings à la fin de l'année 2025. Avant la retraite, les fans de catch peuvent encore profiter de lui et ils ne sont pas les seuls. CM Punk, rival de longue date, évoque une dernière collaboration avec la star américaine, qu'il décrit comme son « âme sœur du catch ».

L'heure de la retraite approche pour John Cena. À bientôt 48 ans, la star américaine a décidé de se retirer définitivement des rings après avoir déjà entamé une reconversion d’acteur à Hollywood. Il reste donc quelques mois au public du monde entier pour voir une dernière fois John Cena, présent notamment cet été en France pour le show "Clash in Paris" du côté de la Paris La Défense Arena. Un événement auquel participera également CM Punk.

Une rivalité légendaire entre John Cena et CM Punk

On ne sait pas encore si les deux hommes se feront face une dernière fois à la WWE, eux qui se sont livrés une grosse bataille il y a plus de dix ans. On se souvient évidemment du combat à "Money in the Bank" en 2011, qui avait abouti à la victoire de CM Punk, chez lui, à Chicago, mais moins de leur face à face à "RAW" deux ans plus tard survenu dans un contexte particulier.

Son « âme sœur du catch »

A cette époque, CM Punk aspirait au main event de WrestleMania, qu’il va enfin obtenir cette année à Las Vegas contre Roman Reigns et Seth Rollins. Si l’idée d’un nouveau choc avec John Cena avait été évoquée pour clôturer le plus grand show de l’année, le match a finalement eu lieu lors d’un simple "RAW". « J'avais la grippe, j'avais de la fièvre, et j'étais foutrement en colère, s’est remémoré CM Punk dans un entretien accordé à Metro. Donc personne ne pouvait me dire quoi que ce soit, j'ai fait ce que je voulais. C'est probablement le meilleur match de ma carrière. Il y avait juste une énergie, une effervescence dans la salle. Je pense que c'est en partie dû au fait que j'étais alimenté par la colère à ce moment-là de ma carrière. Cela m'a fait sortir du lit ».

CM Punk se dit prêt aujourd’hui à collaborer une dernière fois avec John Cena, qu’il considère comme son « âme sœur du catch ». « J'adorerais faire des trucs avec Cena. J'aimerais en faire avec n'importe qui, vraiment. Je suis là pour apprendre. Et à cet égard, je suis un artiste. Je veux faire des choses qui sont épanouissantes », conclut-il. L’appel est lancé.