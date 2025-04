WWE : Cody Rhodes, l’annonce surprise de son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star majeure de la WWE, et présent au main-event du prochain WrestleMania à Las Vegas, Cody Rhodes a annoncé son intention de s'aventurer à l’avenir du côté de Hollywood, souhaitant se reconvertir dans le cinéma en suivant les traces de John Cena, Dave Bautista ou encore Dwayne "The Rock" Johnson.

Il est le nouveau visage de la WWE, et la preuve que la patience paie. A 39 ans, après un parcours unique, Cody Rhodes a fêté cette semaine le premier anniversaire de son règne en tant que champion incontesté de la compagnie de catch. Le 7 avril 2024, "The American Nightmare" remportait le Graal en battant Roman Reigns, champion depuis près de quatre ans. Cette année, c’est un autre défi qui attend Cody Rhodes, en tête d’affiche du 41e WrestleMania contre John Cena.

« Il y a des projets amusants qui se préparent »

Et la trajectoire de John Cena, reconverti acteur depuis quelques années, semble inspirer Cody Rhodes. Invité de l’émission Pardon My Take sur YouTube, le champion du monde a fait part de son envie de suivre les traces de certains talents de la WWE ayant fait le grand saut vers Hollywood. « J'adorerais y aller, il y a des projets amusants qui se préparent », a révélé Rhodes.

Cody Rhodes veut rejoindre Hollywood

« J'aimerais vraiment me lancer et raconter des histoires de cette manière et évoluer. J'aime le catch, je l'aimerai toujours. Pour percer, j’aime ce que The Rock a fait, j'aime ce que John (Cena) a fait, et Dave Batista aussi. Ils ont tous emprunté des chemins différents pour approcher Hollywood et je pense que je pourrais être le prochain à rejoindre cette aventure », a révélé Cody Rhodes, qui a obtenu un petit rôle dans le film "Naked Gun" (Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?) avec Liam Neeson, qui sortira en salle cet été.

John Cena et Dwayne "The Rock" Johnson avaient progressivement quitté le catch pour se consacrer à plusieurs projets cinématographiques par le passé, avant de se focaliser sur le septième art. Visiblement, Cody Rhodes pourrait être le prochain à les suivre, lui qui avait indiqué par le passé imaginer prendre sa retraite à 45 ans, en 2030.