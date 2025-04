WWE : Triple H, la triste fin

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille de la 41e édition de WrestleMania, Triple H, figure emblématique de la WWE, sera intronisé au Hall of Fame ce vendredi soir. Paul Levesque, son vrai nom, a marqué l’histoire de la compagnie de catch dont il est aujourd’hui l’un des dirigeants et va donc voir sa brillante carrière honorée, lui qui fut forcé de prendre sa retraite il y a près de quatre ans…

Ce vendredi soir, Triple H sera honoré par une introduction au Hall of Fame de la WWE, à la veille de la 41e édition de WrestleMania, l’événement de l’année dans le monde du catch. Paul Levesque, de son vrai nom, a été l’un des principaux visages de la compagnie dès la deuxième partie des années 1990 jusqu’à son retrait progressif des rings à la fin des années 2010. Randy Orton, dont il a été le mentor avant d’être l’un de ses plus grands rivaux sur le ring, aura été son dernier adversaire à la télévision, lors de Super ShowDown en Arabie saoudite le 7 juin 2019.

La retraite forcée de Triple H

Mais ce dernier face-à-face symbolique entre les deux hommes n'aurait pas dû marquer la fin de la carrière de Triple H pour autant. En septembre 2021, l’ancien champion du monde est victime d’un incident cardiaque qui l’obligera à prendre sa retraite, sans avoir l’occasion de participer à un match d’adieu comme d’autres gloires avant lui. « Pour moi, en ce qui concerne le catch, c'est fini. Je ne catcherai plus jamais. J'ai un défibrillateur dans la poitrine, et ce n'est pas une bonne idée que je me fasse choquer électriquement en direct à la télévision », lâchera-t-il quelques mois plus tard.

S’il n’a pas été à l’origine de ce choix, Triple H fait aujourd’hui preuve de sagesse : « Ça me va totalement, affirmait-il en avril dernier au micro de Pat McAfee. J’ai roulé jusqu'à ce que les roues tombent. Presque littéralement. Ça me va très bien. J'étais à un point où j'aurais dû prendre ma retraite de toute façon. Dans mon esprit, je voulais en finir ».

« C'est sans conteste le plus grand des esprits »

Son entrée au Hall of Fame n’était qu’une question de temps et deviendra officielle ce vendredi. Shawn Michaels, son grand ami et ancien compère de l’équipe DX, l’introduira. Un rôle spécial qu’aurait également pu tenir Randy Orton, qui doit selon lui sa grande carrière à Paul Levesque. « Quand je pense à Triple H, je pense au plus grand esprit que ce business ait jamais connu, estime le catcheur de 45 ans au micro de la WWE. Ce que Hunter sait faire de mieux, c'est aider les autres talents. Il m'a aidé à un très jeune âge, et je peux vous dire que si Triple H n'avait pas vu quelque chose en moi quand j'avais 21 ou 22 ans, des choses que je ne voyais même pas en moi, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler de ce sujet ».

Si Orton salue la carrière de Triple H, il n’en oublie pas sa reconversion de dirigeant en tant que directeur créatif de la compagnie de catch depuis 2022 : « C'est un talent incroyable sur le ring, mais ses contributions en dehors du ring, ce qu'il fait pour le show maintenant qu'il dirige le secteur créatif, c'est sans conteste le plus grand des esprits. Je sais que je peux aller le voir à tout moment et lui demander conseil. 10 fois sur 10, il pense à des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Parler de promos, de matchs, de tout ce qui touche à ce métier. Cet homme connaît la réponse. Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles Triple H a sa place au Hall of Fame ».