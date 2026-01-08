Relation avec un homme : Antoine Dupont se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse des Saracens en Champions Cup. Pour cette rencontre, Antoine Dupont va retrouver le brassard de capitaine de la formation d’Ugo Mola. Un grand changement pour le demi de mêlée français qui va forcément impacter son rapport avec l’arbitre. Dupont s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet, évoquant alors sa relation avec celui qui dirigera la rencontre fac aux Saracens, Andrea Piardi.

Eloigné des terrains pendant de longs mois suite à sa rupture du ligament croisé, Antoine Dupont est désormais de retour à compétition. Le demi de mêlée retrouve ainsi petit à petit de l’importance au Stade Toulousain et le rôle qui était le sien avant sa blessure. Et voilà que face aux Saracens, Dupont va reporter le brassard de capitaine.

« J’ai aussi ce contact avec les arbitres, même en étant demi de mêlée » Etre capitaine du Stade Toulousain va-t-il modifier la relation d’Antoine Dupont avec l’arbitre ? La question a été posée au principal intéressé. Dans des propos rapportés par La Dépêche, Dupont a alors confié : « Qu’est-ce que cela change dans la relation avec l’arbitre ? Pas grand-chose. Quand je suis demi de mêlée, de toute façon, j’ai ce rôle de leader de jeu. J’ai aussi ce contact avec les arbitres, même en étant demi de mêlée. Surtout au niveau international, ils ont l’échange plus facile qu’en championnat, donc c’est facile pour nous de pouvoir échanger. Ils sont toujours ouverts à la discussion. Donc même si je ne suis pas capitaine, j’ai toujours ces échanges-là pour essayer de répondre au mieux à leurs attentes, donc ça ne changera pas beaucoup de ce côté-là ».